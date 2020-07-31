محافظ جنوب سيناء يشهد حفلا فلكلوريا بممشى أهل مصر في الطور

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، حفلا لفرع ثقافة جنوب سيناء، بمناسبة افتتاح ممشى أهل مصر الذي افتتحه المحافظ منذ يومين.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وقدم الحفل الإذاعي أسامة عفيفي مدير عام إذاعة جنوب سيناء.

وشملت فقرات الحفل ابتهالات دينية للمنشد محمود المشد وتابلوهات فنية مختلفة "الفلاحي، الصعيدي، التنورة، النوبي" لفرقه الفنون الشعبية بشرم الشيخ.

وقدمت الفرقة باقة من التابلوهات الفنية بقيادة الفنان محمد عبدالحي العديد من الرقصات الاستعراضية، منها "رقصة البمبوطي, رقصة الصعيدي، رقصة الفلاحي"، تلاها فاصل للتنورة الراقصة، التي تفاعل معها الحضور.

وفى نهاية الحفل هنأ المحافظ كافة الحضور بحلول عيد الأضحى المبارك ووعد أهالي الطور بإقامة حفل فنى كبير فور انتهاء تداعيات فيروس كورونا.