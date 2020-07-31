رئيس ومستشاري قضايا الدولة يهنئون السيسي بعيد الأضحى

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص تهنئة الهيئة، "نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن ينعم الله علينا وعلى العالم اجمع بالسلم والسلام والأمن والأمان، وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من ازدهار وتنمية ورخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

صرح بذلك المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.