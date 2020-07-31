أوقاف المنيا: غلق جميع المساجد في العيد وبث التكبيرات عبر الإذاعة

أعلنت مديرية أوقاف المنيا، عن التزام المساجد بكافة التعليمات الصادرة بشأن صلاة العيد وعدم إقامتها في أي مسجد أو ساحة، والاقتصار على إذاعة التكبيرات من خلال مكبرات الصوت عبر الإذاعة.

وجه الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، رؤساء الأقسام الدعوية بالمديرية ومدير الدعوة الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين بمتابعة الإدارات وعمل غرفة عمليات بكل إدارة وبكل قرية يكون بها مركز كتجميع لجلود الأضاحي للتصرف فيها وفق ما نُشر على موقع الوزارة بالتنسيق بين كل إدارة ولجنة غرفة عمليات المديرية والوزارة.

شدد وكيل الوزارة على عدم فتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة مهما كان حتى ترد تعليمات الوزارة بهذا الشأن صراحة، وحال مخالفة هذه التعليمات سيتم إنهاء خدمة الإمام والعاملين بالمسجد والمفتش ومدير الإدارة.