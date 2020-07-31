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تعرف على مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية في العيد

كتب:

أحمد غنيم
10:25 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
تعرف على مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية في العيد

تعرف على مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية في العيد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الوزارة استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية  أول يوم عيد الأضحى، ليحصل العاملون على إجازة ثاني وثالث ورابع أيام العيد، على أن يعود العمل في المجمعات بدءًا من الثلاثاء المقبل.

 وبحسب وزارة التموين، جرى توفير كافة السلع واللحوم من خلال المجمعات الاستهلاكية وعددها 1300 منفذ، بالإضافة إلى فروع الجملة، ويستمر البيع  بفروع جملة رئيسي بكل محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير السلع بالمحافظة. 

 

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