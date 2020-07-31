المرأة الحديدية: صهر أردوغان يسحق مزارعي وحرفيي تركيا بالديون

اتهمت المرأة الحديدية، رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، بيرات البيرق، وزير الخزانة والمالية، صهر رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، بسحق مزارعي وحرفيي تركيا بالديون.

ونقل موقع "تركيا الآن"، أمس الخميس، مقطع الفيديو، قالت أكشنار خلاله: "وفقًا للصهر، الاقتصاد يتقلب، لكن البطالة لا تنخفض، لا تنتهي الصعوبات المالية للمواطنين، ويزداد التضخم، الاقتصاد يتقلب، ولايزال الحرفيون والمزارعون والصناع يُسحقون بسبب الديون".