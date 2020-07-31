محافظ القاهرة يتفقد موقف عبد المنعم رياض وكورنيش النيل

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بكورنيش النيل للتأكد من عدم وجود أي تجمعات أول أيام عيد الاضحى.

كما تفقد المحافظ موقف عبد المنعم رياض، للاطمئنان على التزام السائقين بخط السير والتعريفة المقررة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتواجد محافظ القاهرة بمرسى الأتوبيس النهري للتأكد من الالتزام بعدم تشغيله خلال الفترة الراهنة. جاء ذلك بحضور اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، واللواء عاطف غالي، رئيس جهاز السرفيس بالقاهرة.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.