هاني شنودة: أول ألبوماتي مع الكينج لم يحقق نجاحا

أشاد الموسيقار الكبير هاني شنودة، بالتطوير الذي شهده التلفزيون المصري، قائلًا إنّ التطوير عالمي ويشرف مصر.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية، هدير أبو زيد، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، إنّ أول ألبوم لحنه كان لـ محمد منير بعنوان "أمانة يا بحر"، ولم يحقق النجاح المطلوب، ولكن بعد ذلك جاءت أغنية "متحسبوش يا بنات" وحققت نجاحا كبيرا، موضحا أنّه جار التحضير لأغنية جديدة وسيتم تصويرها قريبا.

وأشار إلى أنّ أول ألبوم لمحمد منير كان عام 1976، قائلا: "منير أكتشف أنّ لي لغة جديدة في الموسيقى"، مضيفًا أنّ السبب الرئيسي وراء نجاح أغنية "متحسبوش يا بنات" كان التصوير التليفزيوني الرائع لها.

وتابع الموسيقار الكبير: "عملنا أغنية بنتولد، وحققت نجاح كبير فاق التوقعات.. وكانت الانطلاقة الحقيقية"، مضيفًا: "منير يتحب من أول نظرة.. حبيته من أول نظرة".

وفيما يتعلق بنجيب محفوظ، قال: "نجيب محفوظ رمى بذرة في دماغي ومشي.. وأنا مديون له بالفضل الكبير".