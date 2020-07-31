فيديو.. مدير مجزر البساتين: مفيش أختام للأضاحي في العيد

أكد الدكتور مصطفى رمضان مدير عام مجزر البساتين، الانتهاء من الإجراءات الصحية بتنظيف العنابر والأرضيات والتطهير الشامل للمجزر من الشوارع المحيطة والعنابر للمجزر، أمس.

وقال خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلاميتين، هدير أبو زيد وإيمان منصور، على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، إنّ المضحين بدأوا بالتوافد صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك على المجزر.

وأوضح أنّه جرى وضع الأضاحي فى الأماكن المخصصة لها استعدادا للذبح، وهناك بعض الجمعيات الخيرية متواجدة، وجرى توفير عدد من المنابر المتخصصة في ذلك، إضافة إلى وجود عنابر احتياطية حال زيادة عدد المضحين.

وتابع مدير عام مجزر البساتين أنّه خلال أيام العيد، يدار العمل بشكل مكثف، ويوقع الطبيب البيطري الكشف على الذبيحة، ويتولى الجزار الذبح، لكن لا يوجد وضع أختام خلال العيد.

وأكد أنّ البعض يذبح في المجزر وبعد ذلك يتجه نحو محل الجزارة لتقطيع اللحوم، مشيرا إلى أنّه قبل عملية الذبح يتم الكشف على الضحية وتطبيق الشروط الصحية والجسمانية عليها.