انتشار شرطي مكثف لتأمين المواطنين في عيد الأضحى

نشرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، منذ ليلة أمس، قواتها ضمن إجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

ومنعت الأجهزة الأمنية صباح اليوم، انتظار المركبات بطرق الكورنيش بجميع محافظات الجمهورية، حيث جرى رفع المركبات المتواجدة بتلك الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

وجرى نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت المهمة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

كما جرى نشر قوات أمنية بالمناطق التي يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين، للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات.