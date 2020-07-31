تفاصيل أحدث أفلام ليام نيسون.. رحلة سفر من لندن لإيطاليا

رغم وجود حالة تخبط شديدة صاحبها تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام، أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، تحاول أكبر شركات دور العرض في العالم طرح الأفلام بطريقة آمنة، واتجه بعضها لطرح أفلام كلاسيكية عرضت من قبل لجذب الجماهير مرة أخرى دون تحقيق خسائر، إلا أنّ أحدث أفلام الممثل ليامن نيسون لم يتم تغيير موعد طرحه حتى الآن، ومن المقرر عرضه في 7 أغسطس.

الفيلم عنوانه Made in Italy، وتصنيفه كوميدي بحسب موقع IMDB، ومن إخراج وتأليف James D'Arcy، ويشارك في بطولته Valeria Bilello, Micheál Richardson.

يحكي Made in Italy، عن رحلة سفر فنان مع ابنه من لندن إلى إيطاليا، ويقابلا معا عدد من المواقف، ومدة الفيلم ساعتين. ومن المقرر عرضه 8 أكتوبر في هولندا، بحسب IMDB.

وبطل الفيلم ليام نيسون، ولد 7 يونيو 1952، في جنوب أيرلندا، وعام 1993 لعب بطولة واحد من أكثر الأفلام تقييما على موقع السينما IMDB، وهو "قائمة شندلر".

وترشح ليامن نيسون لجائزة أوسكار عام 1994 عن دور في فيلم قائمة شندلر، والذي أخرجه ستيفين سبيلبيرغ، ونال الفيلم أيضا 11 ترشيحا من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وترشح ليام نيسون لعدد من الجوائز المختلفة بينها 3 جولدن جلوب، وترشيح من بافتا، وغيرها أكثر من 40 ترشيحا.

وخلال مسيرته الفنية شارك "ليام" في أكثر من 120 عملا فنيا، وآخر أفلام ليام نيسون كان Ordinary Love عام 2019، إخراج Lisa Barros D'Sa, Glenn Leyburn.