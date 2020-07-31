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محمود مسلم

بدء ذبح أضاحي "الأوقاف" عقب صلاة العيد مباشرة

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
05:32 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، إن عملية ذبح أضاحي الأوقاف ستنطلق مباشرة من مجزر أبي سنبل عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بإشراف كامل من فريق عمل إدارة أوقاف (أبو سمبل) التابعين لوزارة الأوقاف، وبمشاركة الطب البيطري ووزارة التموين.

جدير بالذكر أن الأوقاف تواصل تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق ، سواء من خلال الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.

كما يمكن الاتصال أو إرسال رسالة عبر الواتس على الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) يصلك مندوبنا فورًا حيث كنت في البيت أو المحل أو العمل في أي مكان على أرض مصر، كل ذلك ابتغاء مرضاة الله (عز وجل)، وخدمة لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.

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