هاني شنودة: صعبان عليا من أوكا وأورتيجا لكن مش هرفع عليهم قضية

أعرب الموسيقار هاني شنودة، عن شعوره بالضيق من "أوكا وأورتيجا" بسبب استخدامهما موسيقى فيلم "شمس الزناتي" ووضع كلام أغنياتهم عليها، مضيفًا: "يصعب عليا إنهم حتى ميتصلوش بيا، ولن أقاضي ولاد بلدي".

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلاميتين، هدير أبو زيد على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وشاشة "ON": "لا أحب رفع قضايا على أولاد بلدي، ورفعت قضية من قبل على أحد المطربين الأجانب وربحتها".

وتابع: "بسمع أغاني المهرجانات، ولا يوجد نوع في الموسيقى أو الغناء اسمه نوع قليل الأدب، ولكن إذا حدث تجاوز في اختيار الكلمات فهذا هو الخطأ".

وأضاف أنّ الكلمات الخاطئة كانت على سبيل المثال في أغنية "هاتي بوسة يا بت"، نظرا لتقاليد المجتمع المصري، لكن "علموني عينيكى أسافر" وانا بعشق البحر" تعبر عن حالة من التراث المصر .

وقال الموسيقار الكبير إنّه جرى توظيف موسيقى فيلم شمس الزناتي، حسب الشخصيات وأبطال العمل.