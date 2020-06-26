حمادة هلال: أغنية "طحن في طحن" أحدث أعمالي بتوزيع "أوكا"

قال الفنان حمادة هلال، إنه ومؤخرا بات ينتج أعماله بنفسه دون حاجة لتدخل أي من المنتجين وحتى يتوفر له حرية الاختيار والتصوير والشكل النهائي للعمل، ولتدخل بعض من المنتجين في الأغاني والأعمال.

وأضاف "هلال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه قام بشراء أغنية "طحن في طحن" الجديدة منذ فترة، ولكنه يقوم حاليا بالعمل عليها، موضحا أن أغنيته الجديدة ما يؤجلها هو عدم توصله لفكرة جيدة لتصوير تلك الأغنية، ووزعها له الفنان "أوكا" والذي قام بتلحين الأغنية السابقة له "أشرب شاي": "كان وشه خير عليا، والأغنية معبره عن حياتنا اللي عايشينها، واللي مأجل نزولها أننا بنفكر في تصوير ميزعلش الناس، والشعب المصري أكثر شعب بيستحمل وبيضحك، ومش عايز الناس تطلع في الأغنية متضايقه وحزينة".

وأكد أن أغانيه الجديدة باتت مختلفة عن ما بدأ حياته به في أغاني مثل "دايما دموع"، وهي أنواع من الأغاني التي حازت على أعجاب الكثير من المعجبين.