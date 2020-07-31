بريطانيا تعيد فرض القيود في الشمال بسبب كورونا

أعلنت السلطات البريطانية، إعادة فرض القيود في شمال البلاد تحسبا لموجة جديدة من الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وذكرت السلطات الصحية، أن إعادة فرض الحظر المنزلي ومنع الزيارات العائلية وإغلاق بعض المحال وتشديد شروط التباعد الاجتماعي في شمال البلاد جاءت بعد إشارات غير مطمئنة حول تزايد الإصابات بكورونا المستجد.

وتتجه بريطانيا نحو رفع مدة العزل الذاتي للأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو من ظهرت عليهم الأعراض، لعشرة أيام بدلا من أسبوع، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أمس الخميس.

وأشار كبار المسؤولين الطبيين في بريطانيا، إلى أن هناك ثمة ما يدل على أن المصابين يمكن أن يحملوا العدوى وينقلون مرض كوفيد 19 لمدة تتجاوز الأسبوع بعد ظهور الأعراض.

وأوضح كبار المسؤولين، أن الأشخاص المصابين بكورونا المستجد وتظهر عليهم أعراض مرض طفيفة، ويتعافون، لديهم احتمالية ضعيفة لكن حقيقية لنقل العدوى خلال 7 إلى 9 أيام من بداية المرض.