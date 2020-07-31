البرازيل تسجل 57837 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت البرازيل، أمس الخميس، تسجيل 57837 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية بالإضافة إلى 1129 حالة وفاة جراء الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، أن البلاد سجلت أكثر من 2.6 مليون إصابة بالوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 91263.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في المكسيك إلى 46 ألفا

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، عن 639 حالة وفاة أثر الإصابة بكورونا المستجد وتسجيل 7730 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 416179 والوفيات إلى 46 ألفا.

وقالت الحكومة المكسيكية، إن العدد الحقيقي للإصابات بكورونا المستجد أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.