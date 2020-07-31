منع تواجد المواطنين في الحدائق العامة بالسويس

انتشرت عناصر قوات الشرطة في السويس، بالحدائق العامة والمنتزهات في أول أيام عيد الأضحى المبارك لمنع تواجد المواطنين بها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الاحترازية.

وأغلقت قوات الأمن الطريق المؤدية إلى الحدائق الموجودة بمنطقة بورتوفيق، من خلال وضع حواحز حديدية لمنع مرور السيارات وجعلت الطريق الموازي له حارة تستقبل السيارات المتجهه والقادمة من بورتوفيق.

فيما انتشرت تمركزات أمنية أمام الحدائق الكبرى وحديقة السواسية 1 الموجودة داخل نطاق حي السويس، لمنع تواجد المواطنين بها.