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منع تواجد المواطنين في الحدائق العامة بالسويس

كتب:

سيد نون
11:51 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
منع تواجد المواطنين فى الحدائق العامة بالسويس

منع تواجد المواطنين فى الحدائق العامة بالسويس

انتشرت عناصر قوات الشرطة في السويس، بالحدائق العامة والمنتزهات في أول أيام عيد الأضحى المبارك  لمنع تواجد المواطنين بها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الاحترازية. 

وأغلقت قوات الأمن الطريق المؤدية إلى الحدائق الموجودة بمنطقة بورتوفيق، من خلال وضع حواحز حديدية لمنع مرور السيارات وجعلت الطريق الموازي له حارة تستقبل السيارات المتجهه والقادمة من بورتوفيق. 

فيما انتشرت تمركزات أمنية أمام الحدائق الكبرى وحديقة السواسية 1 الموجودة داخل نطاق حي السويس، لمنع تواجد المواطنين بها.

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