في أول أيام العيد.. مريض نفسي يقتل والدته ويرمي شقيقه من الطابق الرابع

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حادثا مأساويا في أول أيام العيد، حيث أقدم شاب على قتل والدته طعنا بالسكين، فيما ألقى بشقيقه من الطابق الرابع، إلا أنه سقط على "تندة" حالت دون أن يصاب بأذى.

انتقلت أجهزة الأمن بالقليوبية إلى موقع الحادث بشارع عجيبة ببنها الجديدة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وعرض جثة الأم على الطب الشرعي وسؤال شقيق المتهم.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، بتلقيه بلاغ بنشوب مشاجرة في أحد المنازل بين شاب وشقيقه أسفرت عن مصرع والدتهما.

انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، إلى موقع الحادث. وجرى تشكل فريق بحث قاده المقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم ثان بنها، وتبين أن المتهم يدعى "هشام ع"، شاب مريض نفسيا، نشبت بينه وبين شقيقه عبد "العزيزع" مشاجرة، وأثناء ذلك أصيب المتهم بحالة هياج فألقى به من الطابق الرابع، وعندما حاولت الأم استطلاع الأمر سدد لها المتهم عدة طعنات أودت بحياتها في الحال.

تبين من التحريات أن الأم تدعى "جيهان ف"، ربة منزل، وأن المتهم مصاب بمرض نفسي وهياج شديد، وخلال محاولتها تهدئته استل سكينا وطعنها حتى الموت، فيما ألقى بشقيقه من الطابق الرابع ولكنه سقط على "تندة" بالشارع.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وجار استدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.