ضبط مسؤول بمحليات القليوبية ساعد مواطن في الاستيلاء على قطعة أرض

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي، أنّ مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخصوص سابقاً وحالياً مدير إدارة التنظيم بأحد الأحياء بالقليوبية، استغل موقعه الوظيفي وأخل بمقتضيات الوظيفة العامة.

وأوضحت المعلومات، أنّ المذكور تواطأ مع أحد الأشخاص واتفق على تمكينه من الاستيلاء على أرض أملاك دولة مساحتها 100 متر مربع -ملاصقة لأرضه- كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص، جرى ضمها لأرض الثاني، وأصدر الأول ترخيصا لها، ومكنه من إقامة مخازن عليها، وتملكها دون وجه حق بالمخالفة للقانون، ما سهل الاستيلاء على أرض أملاك دولة والإضرار بالمال العام.

وبتقنين الإجراءات جرى استدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته بما أسفرت عنه الجهود أقر بصحة الواقعة.