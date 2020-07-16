تفاصيل ضبط 5 مسؤولين في رشوة التعليم الخاص بالعبور

أمرت نيابة الأموال العامة بالقليوبية، بحبس 3 مسؤولين بوزارة التربية والتعليم وإدارة العبور التعليمية وآخران، لاتهامهم في قضية رشوة لزيادة كثافة مدرسة دولية بالعبور، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات تورط مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومسؤول الأمن بذات الإدارة ومدير عام بأمن وزارة التربية والتعليم، وآخران هم كل من محاسب إحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور، وصاحبة مكتب خاص تعمل في مجال تخليص الإجراءات، حيث طلب المتهمون من الأول حتى الثالث 1,4 مليون جنيه على سبيل الرشوة، وحصلوا على نحو 700 ألف جنيه من إجمالي قيمة مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع وبوساطة المتهمة الخامسة مقابل قيامهم بنهو إجراءات زيادة كثافة الطلاب بفصول القسم البريطاني بالمدرسة، وتعديل بعض التقارير الصادرة عنها بالمخالفة للوائح المنظمة، وكذلك معاونتهم في الحصول على ترخيص إنشاء فصل للقسم الأمريكي.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة المختصة قررت حبسهم جميعاً على ذمة التحقيقات.

وكانت الرقابة الإدارية قد كشفت واقعة تورط 3 مسؤولين بوزارة التعليم وإدارة العبور التعليمية في طلب رشوة من مدرسة دولية، وجرى ضبط المتهمين وأمرت النيابة بحبسهم جميعا.