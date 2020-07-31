الأورمان تذبح 45 رأسا بمجزر طنامل بحضور محافظ الدقهلية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ أعمال ذبح الأضاحي بمجزر طنامل مركز أجا وكان في استقبالهم الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري.

وتابع محافظ الدقهلية عمليات ذبح الأضاحي بالمجزر والاطمئنان على مستوى الخدمة وضمان سلامة اللحوم المذبوحة، مشيدا بالدور الذي يؤديه الأطباء البيطريون.

وقال المحافظ، إن المجازر على مستوى المحافظة تعمل على توفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بأعمال الذبح داخلها بالمجان طوال أيام العيد، مضيفا أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الذبائح.

وذكر المجني، إن جمعية الأورمان قدمت 45 ذبيحة لتوزيعها على الجمعيات الخيرية على مستوى المحافظة لتقوم بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مشيدا بدورها المتميز في مختلف المناسبات.

شهد أعمال ذبح الأضاحي الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي و رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية،ونبيل زكي ممثل جمعية الاورمان بالقاهرة،وأحمد عبد المحسن مدير فرع الجمعية الدقهلية.