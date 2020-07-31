الأوقاف تبدأ ذبح الأضاحي بأسوان عقب صلاة العيد

بدأت عملية ذبح أضاحي الأوقاف بمجزر أبي سنبل، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، تحت إشراف كامل من فريق عمل إدارة أوقاف (أبو سمبل) التابعة لوزارة الأوقاف، وبمشاركة الطب البيطري ووزارة التموين.

وتواصل وزارة الأوقاف تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق سواء من خلال خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف)، أو الدفع مباشرة في أحد فروعها، علمًا بأنّ قيمة الصك فقط 180 جنيه.

ويمكن الاتصال أو إرسال رسالة عبر واتس آب على الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258)، ويصل مندوبا من وزارة الأوقاف لمكان المتبرع لتحصيل قيمة التبرع.