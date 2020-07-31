إقبال كثيف من المواطنين على مجازر البحر الأحمر لذبح الأضاحي

استقبلت مجزر مدن محافظة البحر الأحمر المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان، وذلك منذ الصباح الباكر، مع توقيع الكشف الطبي على الأضحية لضمان سلامتها، حيث شهد إقبالاً كبيرا من المواطنين.

وفتحت إدارة المجزر صالات الذبح أمام الأضاحي تحت إشراف طبي كامل من الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري، بمتابعة دكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر.

وأشار الدكتور فتحي سلمي مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، إلى أن المجازر فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر، مؤكدا تعقيمها يوميا بالكلور لمواجهة كورونا أو أي حالات تلوث.

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