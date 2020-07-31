رئيس المرابطين بالأقصى لـ"الوطن": 27 ألف أدوا صلاة عيد الأضحى بالمسجد

أدى الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات وقائية، متعددة ومتفاوتة من فيروس كورونا، حيث إنه رغم تواصل تفشي وباء كورونا في القدس والعديد من المناطق في فلسطين المحتلة عام 1948، وإجراءات ومنغصات قوات الاحتلال الإسرائيلي، توافد منذ فجر اليوم الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة عيد الأضحى.

ويقول يوسف مخيمر، رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى، إن ما يقارب من 27 ألف مصلي تحدوا الوباء واجراءات الحصار التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومنع الجنود الآلاف من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى وأغلق الطرق الواصلة لمدينة القدس من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح لأي مواطن مقدسي دون سن الـ40 دخول ساحات المسجد.

وأضاف مخيمر في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "تم منع المصلين من جميع محافظات الضفة الغربية وغزة من الوصول إلى القدس، كما أن عدد كبير من المقدسيين منعوا من الدخول إلى المسجد، وأبعد الاحتلال العشرات من المرابطين عن المسجد الأقصى ومنعهم من صلاة عيد الأضحى ومنهم أنا رئيس هيئة المراطبين، ونشر الحواجز في كل أرجاء مدينة القدس والشوارع المؤدية إلى المسجد".

وكانت إدارة المسجد الأقصى استعدت بشكل كامل لاستقبال جموع المصلين لأداء صلاة العيد وحضور خطبة العيد لمفتي القدس الشيخ محمد حسين، وصلاة وخطبة الجمعة للشيخ يوسف أبو سنينة، وفق الشروط الصحية للوقاية من كورونا، من الحفاظ على التباعد، لبس الكمامة، التعقيم إحضار سجادة الصلاة، كما أصدرت الأوقاف تعليماتها بشأن الدخول للمسجد والخروج بعد أداء صلاة العيد، والبدء بذبح الأضاحي.