لافتات مرشحي الشيوخ تنتشر بشوارع السويس لتهنئة المواطنين بالعيد

انتشرت لافتات مرشحي الشيوخ بالسويس، اليوم الجمعة، في شوارع المحافظة لتهنئة المواطنين بالعيد، تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وسيطرت لافتات مرشحي حزب مستقبل وطن للمحاسب أحمد خشانة على مقعد قائمة من أجل مصر، والدكتور سيد عبده على المقعد فردي بشوارع المدينة بتهنئة المواطنين بعيد الأضحى المبارك، بالاضافة إلى لافتات من كبار العائلات تؤيد مرشحي الحزب، ولافتات أخرى للمرشحين المستقلين.

وأعلنت لجنة الانتخابات بمحافظة السويس أن عدد المرشحين من قاموا باستكمال مستندات الترشيح لمجلس الشيوخ 13 مرشحًا.