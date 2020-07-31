7 معلومات عن مرشحة مجلس الشيوخ صاحبة الصور المثيرة للجدل بالمنوفية

أثار لصق المرشحة لمجلس الشيوخ في محافظة المنوفية، المهندسة حنان دراز، صورا دعائية لها على جدران أماكن عامة تم تجميلها بالجهود الذاتية، حالة من الغضب بين أهالي قرية كمشيش بتلا، واعتبر الأهالي أن ما قامت به المرشحة يشوه الشكل الجمالي للقرية بعد تجميلها.

وترصد "الوطن" معلومات عن المرشحة لمجلس الشيوخ في المنوفية..

1- تعمل حنان دراز المرشحة لعضوية مجلس الشيوخ في المنوفية مهندسة بوزارة الري المصرية.

2- تدخل "دراز" الانتخابات على مقعد الفردي المستقل.

3- تضع المرشحة المشكلات الخاصة بالمرأة على رأس أولوياتها.

4- تشارك في العمل التطوعي مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية بالمنوفية.

5- تشارك المرشحة لأول مرة في العملية الانتخابية.

6- حصلت المرشحة على رمز التمساح واحتلت المركز السادس في القائمة النهائية للمرشحين بالمنوفية.

7- تكثف "دراز" من الدعاية الانتخابية في مراكز وقرى محافظة المنوفية.

وتقول "دراز" في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن أهم المشكلات التي ستعمل على حلها هي المشكلات الخاصة بالمرأة والتي تحتاج لتعديلات قانونية ولها الكثير من الحقوق الضائعة والتي تحتاج إلى دعم من قبل مجلس الشيوخ، مؤكدة أنها تعشق العمل التطوعي مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية، مشددة على أنها تتمنى خدمة الوطن في أي منصب.

وأضافت أن أهم أولوياتها هو الاهتمام بالبنية التحتية للمشروعات في مصر وخاصة سن قوانين تساهم في رفع كفاءة مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق، بالإضافة إلى الاهتمام بمشاكل المرأة في مجالات العمل والمشكلات الناتجة عن الخلافات الأسرية.