التموين تخصص 36 شادراً لبيع الخراف الحية في العيد.. والكيلو بـ58 جنيها

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 36 شادرا في 18 محافظة لبيع الخراف الحية، حيث تستمر الأسواق في عملها حتى عصر اليوم الرابع من عيد الأضحى.

وكشفت الوزارة عن قائمة أسعار اللحوم لهذا العام، والتي جاءت كما يلي:

- الخراف الحية 58 جنيهاً للكيلو القائم للمستهلك النهائي، بانخفاض 4 جنيهات عن أسعار العام السابق.

- الخراف الضأن المبردة بسعر 90 جنيهاً للكيلو للمستهلك النهائي.

- اللحوم السوداني الطازجة بسعر 85 جنيهاً للكيلو للمستهلك النهائي.

- اللحوم البرازيلي الطازجة بأسعار من 90 لـ100 جنيه للكيلو للمستهلك النهائي.

- اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيهاً للكيلو للمستهلك النهائي.