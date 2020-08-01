لو موظف حكومة أو قطاع خاص.. اعرف إجازات المناسبات الرسمية المتبقية في 2020

كثيرا ما يتساءل المواطنون العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص عن الإجازات الرسمية للمناسبات من أعياد قومية ومناسبات دينية، وطبقا لما حددته القوانين الخاصة بالعاملين المدنيين، ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالقطاعات الثلاثة الحكومي والعام والأعمال العام، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص، أحقية حصولهم على إجازات رسمية بأجر، ويتبقى للعاملين بهذه القطاعات 3 أيام إجازات رسمية للمناسبات، وذلك بعد انتهاء مدة أيام إجازات عيد الأضحى المبارك يوم الاثنين المقبل للقطاعين الحكومي والعام، ويوم الأحد للقطاع الخاص.

والأيام الثلاثة المتبقية لإجازات المناسبات هي على التوالي:

1- الخميس 20 أغسطس الموافق الأول من محرم، إجازة رأس السنة الهجرية.

الخميس 8 أكتوبر بدلا من الثلاثاء 6 أكتوير عيد القوات المسلحة وانتصارات السادس من أكتوبر 1973.

الخميس 29 أكتوبر إجازة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.