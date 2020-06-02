منع الأجازات لجميع العاملين بالقطاع الصحي لمدة شهرين بالمنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وقف كافة الأجازات لجميع العاملين بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة (أعضاء المهن الطبية، العاملين بهيئة التمريض، الإداريين ) وذلك لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، شدد المحافظ على ضرورة التعامل بحزم مع أى متقاعس أو مسئول بالمنظومة الصحية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله مؤكدا علي تقديم كافة أوجه الدعم للاطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الاول للعبور من هذه المرحلة.