إحالة مسؤولي مركز شباب بالأقصر للتحقيق لمخالفتهم ضوابط صلاة العيد

أحال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعض مسؤولي الشباب والرياضة بالأقصر لجهات التحقيق المعنية، لمخالفتهم الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لما تبين من قيام مركز شباب النواصرة بإقامة صلاة العيد على الملعب الخماسي بالمركز.

وتضمن قرار الوزير إحالة العديد من العاملين، بينهم القائم بأعمال وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر ومدير إدارة اسنا ومدير مركز النواصرة، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع إقامة صلاة العيد ومنع التجمعات التي تأتي في إطار ضوء جهود مجلس الوزراء لمحاصرة ومواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا.

وكانت الوزارة في ضوء متابعتها للمنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات، تبيّن لها قيام مجموعة من المواطنين وعددهم 13 فردا، بإقامة صلاة العيد بملعب مركز شباب النواصرة بالأقصر.

وعلى الفور وبناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة، أحالت اللجنة التنفيذية العليا المشكلة بقرار لوزير الرياضة برئاسة الدكتور أحمد الشيخ، بإحالة المعنيين للتحقيق لمخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، جولات مفاجئة صباح أول أيام عيد الأضحى لبعض مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وتكثف اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية خاصة خلال إجازة عيد الأضحى، رقابتها على جميع المنشآت لمتابعة تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.