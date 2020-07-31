مصدر: إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة الثلاثاء والنتيجة الأربعاء

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنّ الوزارة تبدأ إبلاغ أوائل الثانوية العامة رسميًا الثلاثاء المقبل، بعد اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الوزير سيعتمد النتيجة رسميًا بنسب النجاح صباح الثلاثاء، على أن يتم إبلاغ الأوائل في اليوم نفسه، على أن تظهر بشكل رسمي صباح الأربعاء.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، عن أنّ نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي.

وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة، وأهمية المراجعة لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أنّ كل طالب سيحصل على حقه دون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أنّ الوزارة تطبق القانون على الجميع.