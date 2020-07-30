نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. إليك خطوات الحصول عليها

يستعد طلاب الثانوية العامة لمعرفة نتيجة الامتحانات 2020، الأربعاء المقبل الموافق 5 يوليو المقبل، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وبعد إعلان الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم انتهاء تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة في مختلف المواد لإعلانها رسميًا، عقب اعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

نتيجة الثانوية العامة 2020

وتقدم "الوطن" استمرارا لما تقدمه من خدمات مختلفة لقرائها خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر بوابة الوطن الإلكترونية من خلال الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة من هنـــــــــــــا، وتسجيل بيانات الطالب لتصله النتيجة فور إعلانها.

وتتضمن البيانات كتابة الاسم الرباعي، وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب، واختيار شعبة الطالب سواء كانت علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي، ثم اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب ضمن محافظات مصر، وكتابة البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الخاص بالطالب.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنّ نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، ولا توجد حتى الآن مؤشرات لزيادة أو نقصان في أعداد الأوائل عن العام الماضي.

تظلمات الثانوية العامة 2020

ويرغب عدد من الطلاب في تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد إعلانها، وحددت وزارة التربية والتعليم عددا من الضوابط لتقديم تظلم على النتيجة العام الماضي، تضمنت تقديم طلبات الاطلاع على المادة المراد تقديم تظلم عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة ومعها الإيصال الدال على السداد، ويلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ويجب الالتزام بالموعد المحدد لأنه في حال التخلف عن الموعد يكون ليس من حق الطالب تقديم طلب مرة أخرى.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، انتهاء الثانوية العامة بشكلها التقليدي هذا العام كجزء من خطة تطوير التعليم.

وأضاف أنّ نظام التعليم القديم لا يقيس مخرجات التعلم لكنه يقيس القدرة على حفظ المعلومات، وذلك غير مرغوب فيه بعد ذلك، وتابع: "يجب أن يفهم الطالب أولا والتمرة تيجي بعدها وده تغيير كبير جدًا".

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب الذين خضعوا لظروف قهرية مثل الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو الحجر الصحي الذي منعهم من أداء امتحان الثانوية العامة، القدرة على دخول الدور الثاني على أن يعتبر الدور الأول لهم، وفي حالة رسوب الطالب بمادة أو أكثر من مادة في امتحانات الثانوية العامة 2020، يتم تحديد موعد آخر لأداء الدور الثاني لهم من قبل الوزارة.