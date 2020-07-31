حسم نقل 546 من العاملين بـ"النواب" إلى "الشيوخ" عقب العيد

تواصل اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية اجتماعاتها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمناقشة الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ وفقا لاختصاصاته الدستورية.

وكذلك مخاطبة مجلس النواب للموافقة على نقل 546 من العاملين بمجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، بناء على الطلبات المقدمة.

كانت اللجنة البرلمانية -الحكومية قد اجتمعت منذ أيام واستعرضت إجراءات حصر الأصول التي كانت مملوكة لمجلس الشورى الملغي والتي آلت لمجلس النواب، بما فيها مبناه الرئيسي بالقاهرة وتجهيزاته، واتخذت الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مجلس الشيوخ، على أن تتولى اللجنة إدارتها لحين تشكيله، وأرجأت التسليم الفعلي للمبنى الرئيسي وتجهيزاته لما بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

ويشار إلى أن قانون مجلس الشيوخ الصادر برقم 141 لسنة 2020، نص في مواد الإصدار على أن تستبدل عبارة مجلس الشيوخ بعبارة مجلس الشورى أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.

وينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.

وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.

كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كل أصول مجلس الشورى الملغي السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.