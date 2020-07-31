طقس السبت مائل للحرارة على القاهرة وشبورة صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غدا، السبت، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجة البحري والقاهرة والرياح معتدلة، ومتوقع وجود شبورة مائية وطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، على أن يكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وليلا يكون الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون الرياح معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 40 23

بورسعيد 32 26

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 34 22

رفح 33 23

رأس سدر 37 25

نخل 38 22

نويبع 40 30

طابا 38 30

كاترين 35 25

الطور 35 26

شرم الشيخ 42 29

الغردقة 40 30

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 40 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 26

قنا 44 28

الأقصر 46 31

أسوان 46 31

إدفو 45 30

أبوسمبل 44 29

الوادى الجديد 47 29

شلاتين 39 28

أبورماد 38 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 35 30