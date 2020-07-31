تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا في النمسا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، تسجيل 175 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 21 ألفا و130 إصابة وقد تعافى منهم 18 ألفا و758 حالة وتوفي 718 حالة.

وأشارت الصحة النمساوية إلى وجود 100 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات منهم 16 حالة في العناية المركزة.

وذكرت الوزراة النمساوية أن أعلى الإصابات الجديدة جرى تسجيلها في العاصمة فيينا، وبلغ عددها 78 حالة يليها النمسا العليا 45 حالة.