إصابات كورونا في النمسا تنحفض إلى أقل من 100 إصابة لأول مرة منذ 6 أيام

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم أنه لاول مرة منذ ستة أيام تسجل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد اقل من مستووى 100 إصابة حيث بلغت 86 إصابة بينما بلغ عدد المرضى من الحالات النشطة 1599 حالة.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين، إن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 20 الفا و558 حالة تعافى منها 18 الفا و246 بينما توفى 713 حالة.

وذكر البيان انه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 95 حالة منها 16 حالة فى العناية المركزة.

وأضاف البيان، أن أعلى الإصابات اليومية تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا وبلغت 30 إصابة يليها العاصمة فيينا 27 إصابة بينما لم تسجل فورارلبرج أي إصابات جديدة.

يشار إلى أن القيود على دخول مواطني 32 دولة إلى النمسا بدأ تطبيقها اليوم الاثنين إلى جانب إجراءات احترازية مشددة في أماكن التجمعات وذلك بعد تأجيلها عدة أيام .