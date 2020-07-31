البابا لـ"الوطن": سنجرد فلتاؤس المقاري من الرهبنة ولكنه ليس أمرا عاجلا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن تجريد الراهب فلتاؤس المقاري، المتهم الثاني في مقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبومقار بوادي النطرون، سيتم.

وأضاف البابا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن التجريد "هيحصل ولكنه ليس أمرًا عاجلا"، وذلك عقب تأييد محكمة النقض اتهام الراهب بالاشتراك مع الراهب المجرد "إشعياء المقاري" في عملية قتل الأنبا إبيفانيوس في 29 يوليو 2018، وهي المحكمة التي أيدت حكم إعدام "إشعياء" وخففت الحكم لـ"فلتاؤس" للمؤبد.

ونفى البابا ما يتردد حول ما هية رئيس دير أبو مقار الجديد الذي سيتم رسامته في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن ما يتردد حول اختيار أحد رهبان الدير لرسامته أسقفا هي أخبار كاذبة.

وكان رهبان دير أبو مقار بوادي النطرون، أحيوا يوم الأربعاء الماضي، الذكرى السنوية الثانية لمقتل الأنبا إبيفانيوس، بدير أبو مقار، بإقامة قداس بتلك المناسبة لم يشترك فيه البابا تواضروس كعادته في الذكرى الأولى، وأرجع البابا الأمر نظرا لقرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنع التجمعات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يحرص كل شهرين على زيارة الدير والالتقاء برهبانه في اجتماع تعليمي موسع.