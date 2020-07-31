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البابا يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى: ندعو لكم لاستكمال دوركم التنويري

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مصطفى رحومة:
09:13 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
البابا ووزير الأوقاف - أرشيفية

البابا ووزير الأوقاف - أرشيفية

أرسل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا في برقية التهنئة: "يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في الدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك، دمتم في حفظ الله ورعايته".

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