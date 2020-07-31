البابا يهنئ المفتي بعيد الأضحى: أدعو لكم لتحقيق رسالتكم الحضارية

أرسل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا في برقية التهنئة: "يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية لتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، دمتم في رعاية الله وحفظه".