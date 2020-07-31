البابا تواضروس يحتفل بعيد رهبنته الـ32 تزامنا مع أول أيام العيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ32 لرهبنة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كان البابا يحرص، خلال السنوات الماضية، على إحياء تلك الذكرى وبترأس قداس داخل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والذي ترهبن فيه على يد البابا الراحل شنودة الثالث في 31 يوليو 1988، باسم الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوي.

وذهب البابا تواضروس إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهبن في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيوؤدور الأنبا بيشوي، ورسم قسًا في 23 ديسمبر 1989، قبل أن ينتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997، وكان مسؤول عن خدمة منطقة كينج مريوط والقطاع الصحراوي، وخدم بها 15 عامًا إلى أن تم تجليسه على الكرسي البابوي في نوفمبر 2012.

وتبارت المؤسسات الكنسية في تقديم التهاني للبابا بتلك المناسبة التي تتزامن مع احتفال المسلمين في مصر وكل أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك.