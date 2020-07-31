الإسكندرية: مرشحو مستقبل وطن والائتلاف الجمهوري يتحالفون

شهدت ساحة انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية، تحالف مرشح الشعب الجمهوري المهندس محمد الرشيدي رقم 5 رمز الصاروخ مع مرشحي حزب مستقبل وطن وعددهم 6 مرشحين، لضمان عدد المقاعد الفردية في المحافظة.

وتحت شعار ائتلاف مرشحي مجلس الشيوخ، دعا مرشحو حزب مستقبل وطن إلى انتخاب 7 مرشحين في الائتلاف.

والمهندس محمد الرشيدي، هو عضو مجلس نقابة المهندسين والمرشح الوحيد للشعب الجمهوري، حيث يتحالف مع مرشحة حزب مستقبل وطن وعددهم 6 مرشحين.