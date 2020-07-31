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الإسكندرية: مرشحو مستقبل وطن والائتلاف الجمهوري يتحالفون

كتب:

مروة مرسى
02:13 م | الجمعة 31 يوليو 2020
تحالف ائتلاف مجلس الشيوخ في الإسكندرية

تحالف ائتلاف مجلس الشيوخ في الإسكندرية

شهدت ساحة انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية، تحالف مرشح الشعب الجمهوري المهندس محمد الرشيدي رقم 5 رمز الصاروخ مع مرشحي حزب مستقبل وطن وعددهم 6 مرشحين، لضمان عدد المقاعد الفردية في المحافظة.

وتحت شعار ائتلاف مرشحي مجلس الشيوخ، دعا مرشحو حزب مستقبل وطن إلى انتخاب 7 مرشحين في الائتلاف.

والمهندس محمد الرشيدي، هو عضو مجلس نقابة المهندسين  والمرشح الوحيد للشعب الجمهوري، حيث يتحالف مع مرشحة حزب مستقبل وطن وعددهم 6 مرشحين.

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