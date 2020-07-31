الفلبين تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بكورونا

سجلت الفلبين 4 آلاف و63 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 93 ألفًا و354 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم، أن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا في معدل الإصابات الجديدة بالفيروس خلال يوم واحد برصد أكثر من 4 آلاف حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية.

وأضافت الصحة الفلبينية أن 165 شخصًا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 65 ألفًا و178 متعاف، ليشكل معدل الشفاء نحو 70% من إجمالي عدد الإصابات.

وتوفي 40 شخصًا لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2023 وفاة.