انتشار أمني ببوابات وشواطئ مصيف بلطيم منعا لتكرار حوادث الغرق

انتشرت قوات الشرطة بجانب الأمن الإداري، على مداخل ومخارج وشواطئ مدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك لمنع دخول الأهالي للمدينة لوقف تكرار حوادث الغرق، التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

ويجري منع دخول الراغبين في الدخول للشواطئ إلا ملاك العشش والفيلات، الحاصلين على تصاريح من رئيس مدينة مصيف بلطيم.

قالت محافظة كفر الشيخ، في بيان لها اليوم الجمعة، إن مصيف بلطيم يشهد تشديدات أمنية، لمنع دخول المواطنين، حرصا على سلامتهم، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولم يسمح إلا لملاك الفيلات والمقيمين بالمصيف فقط، مع منع التجمعات بالشواطئ.

أشادت المحافظة، بالتواجد الأمني وبالتعاون مع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ. كما يشيد بالتزام المواطنين، حفاظا على صحتهم، مقدماً لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن غرفة عمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمجالس المدن والمديريات تتابع ما تشهده المحافظة من التزام المواطنين، والحالة الأمنية وتوافر السلع.

من جانبه أكد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تابع استمرار إغلاق مداخل شواطئ مصيف بلطيم، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وجرى التنسيق مع الجهات الأمنية بتواجد أمني مكثف بمداخل المصيف وعلى كورنيش وشواطئ المدنية وعدم السماح بالدخول من بوابة المصيف، والدخول للملاك فقط بتصريح معتمد من المدينة.

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن محافظ كفر الشيخ، وجه بضرورة المرور اليومي المستمر على مختلف شواطئ المدينة لمتابعة التزام المواطنين المقيمين بالتعليمات بعدم النزول على الشاطئ، ومنع التجمعات بكورنيش المدينة والحدائق العامة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حزم وشدة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.