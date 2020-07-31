محافظ الجيزة يتابع توافد المواطنين لذبح الأضاحي بمجزر الوراق

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنّ المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال العيد من خلال رفع درجة الاستعداد في القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.

ولفت إلى فتح المجازر لذبح الأضاحي بالمجان للأهالي خلال أيام العيد، مع تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين المدربين للكشف على المذبوحات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، على أن يتم ذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى توجيهاته بحظر ذبح الأضاحي بالشوارع والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع.

جاءت تصريحات المحافظ خلال متابعته أعمال ذبح الاضاحي بمجزر الوراق، وتوافد المواطنين على المجزر لذبح الأضاحي، للاطمئنان على مستوى الخدمة وضمان سلامة الاضاحي المذبوحة.

وأشاد بدور الأطباء البيطريين للتسهيل على المواطنين، مشيرا لتجهيز 23 مجزرا على مستوى المحافظة، لتوفير الخدمات للمواطنين للقيام بأعمال الذبح داخلها بالمجان.

وتفقد محافظ الجيزة حالة الشوارع بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة والعمرانية، للوقوف على التزام المواطنين بحظر الذبح بالشوارع موجها رؤساء الاحياء والمراكز بتكثيف الحملات طوال ايام العيد بالتنسيق مع كافه الاجهزة للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات حظر الذبح بالشوارع والحد من التجمعات مع التأكد من الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة .

وتفقد محافظ الجيزة محيط الحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من غلقها تماما وفقا للإجراءات الاحترازية التي جرى وضعها، حيث تفقد محيط حدائق الأورمان والحيوان وميادين مصطفي محمود والنهضة ولبنان وشوارع جامعة الدول العربية والنيل والجامعة والهرم وشهاب وكورنيش النيل.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز، باستمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة، مؤكدا توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

طالب محافظ الجيزة المواطنين بالبعد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم حرصًا على صحتهم.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء احياء جنوب الجيزة والعجوزة.