موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 وطريقة معرفتها فور ظهورها

ينتظر طلاب الثانوية العامة وذويهم موعد نتيجة الثانوية العامة 2020، والتي من المتوقع ظهورها الأربعاء المقبل، وكان أدى 652289 طالبا امتحانات الثانوية العامة بـ2212 لجنة أساسية، و56591 لجنة فرعية، والتي جرى تأجيلها 14 يوما عن الموعد الأصلي الذي سبق تحديده لها، وسط إجراءات احترازية مشددة، ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها.

وتستعرض "الوطن" لطلاب الثانوية العامة، خلال التقرير التالي موعد نتيجة الثانوية العامة، و روابط الحصول عليها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ، على مدار الساعة.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، على أن يكون عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى بيومين، حيث تنتهي إجازة العيد الاثنين الموافق 3 أغسطس، بحسب قرار مجلس الوزراء.

وجرى الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات لطلاب الثانوية العامة، تمهيدا لإعلانها رسميا، عقب العودة من اجازة العيد مباشرة، وفقا لما صرح به الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية المتوقعة لها، بسلاسة ودون استعجال لمقدري الدرجات والمصححين، من قبل الوزارة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو من خلال الدخول على صفحة جريدة الوطن وتسجيل بيانات الطالب؛ ليحصل على النتيجة عند الإعلان عنها، من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.

ولمعرفة نتيجة الثانوية العامة يمكنك الدخول إلى صفحة عرضها على موقع جريدة الوطن:

https://www.elwatannews.com/register/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-2020?fbclid=IwAR2oS7fLjL6oTmtEkvl9pfBad1wnrAsJowZzRSr-nXv72lS4tZhytkljeMc

وطمأنت وزارة التربية التعليم جميع الطلاب بشأن النتيجة موضحة أن كل طالب سيحصل على حقه دون التميز أو الخضوع لأي ظلم، والالتزام بتطبيق قواعد القانون على الجميع، وذكرت الوزارة أن أعمال التقدير تتم بأقصى معايير الدقة، مع مراعاة النماذج التي وضعتها الوزارة، مشددة على الدور الهام الذي تلعبه المراجعة من أجل المصلحة العليا لطلاب الثانوية العامة.

ووجهت الوزارة بسرعة الانتهاء من نظر تطابق الاجابات بعدد من المواد باللجان التابعة للكنترول، إضافة إلى الإسراع من انتهاء تطبيق قواعد الرأفة في إطار الضوابط التي تفرضها المراجعة النهائية.

ضوابط وأحكام الثانوية العامة 2020

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ضوابط أداء وتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020، سامحة للطلاب بتأجيل الامتحان إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية، إذا تواجدت لجان سير الامتحانات في نطاق الحجر الصحي التابع لأي منطقة، أو في حالة ثبات عدم السلامة الصحية للطالب بناء على التقرير الطبي.

كما أتاحت الوزارة للطلاب الذين خضعوا لظروف قهرية كالخضوع للحجر الصحي، أو في حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا المستجد، منعتهم من أداء الامتحان بدخول الدور الثاني، على أن يعتبر الدور الأول لهم، وفي حالة رسوب أحدهم بأي من المواد التي تم تأجليها إلى الدور الثاني بمادة أو مادتين، يتم تحديد موعد أخر لأداء الدور الثاني لهم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.