الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار واليورو في أول أيام العيد

شهدت أسواق العملات في تركيا ارتفاعًا جديدًا لأسعار الدولار واليورو أمام الليرة التركية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها تركيا في سوق صرف العملات، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "تي 24" التركية، إن الليرة التركية تشهد حالة من عدم الاستقرار أمام الدولار الأمريكي في الفترة الحالية بشل ملحوظ، حيث شهد ارتفاعا من 6.4860 إلى 6.9752 ليرة تركية، بينما سجل اليورو ارتفاعًا من 7.9708 إلى 8.2477 ليرة.

ويشهد الاقتصاد التركي انخفاضًا حادًا بسبب ما تشهده البلاد من ذروة فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، فيما يشكو الكثير من المواطنين من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.