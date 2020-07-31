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أخبار البنوك.. إزاي تعمل إيداع في بنك مصر وقت إجازة البنوك؟

كتب:

سمر إيهاب
04:14 م | الجمعة 31 يوليو 2020
بنك مصر

بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمات مختلفة لعملائه مابين القروض وشهادات الإدخار وتمويل المشروعات وبطاقات الائتمان بجانب الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

ومع تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر حتى الاثنين 3 أغسطس المقبل، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لم يتمكن العملاء من عمل إيداع من أحد فروع البنك، لكن يمكن من ماكينات الصراف الآلي المخصصة للإيداع.

وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي تستعرض أماكن ماكينات الصرف الآلي التي تقبل الإيداع من بنك مصر، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك كالتالي:

 

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