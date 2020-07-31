سفير مصر بالجزائر ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية بمناسبة العيد

نقل السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر، اليوم، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأبناء الجالية المصرية بالجزائر بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إن الرئيس السيسي بعث برقية تهنئة للمصريين في الخارج قال فيها "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أبعث إليكم بأرق التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والتقدم والازدهار".

وأكد مشرفة أن السيسي دائما ما يحرص على تهنئة أبناء الوطن المغتربين، بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، مشيرا إلى استعداد السفارة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 9 و10 أغسطس المقبل بالنسبة للمصريين بالخارج، معربا عن ثقته أن تلك الانتخابات ستشهد إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية بالجزائر.

وأكد السفير مشرفة أنه يحرص دائما على الالتقاء بأبناء الجالية المصرية في الجزائر، للتعرف على مشاكلهم، وحلها، وكذلك ممثلي الشركات المصرية العاملة في الجزائر لدعم نشاطاتهم وبحث دفعها قدما إلى الأمام.

وتابع مشرفة بأن السفارة المصرية تتابع أحوال الجالية المصرية في كل الولايات، في ظل أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما تم تنظيم عدة رحلات لإجلاء العالقين والراغبين في العودة لمصر، مشيرا إلى أنه لم يجر تسجيل أي إصابات بكورونا بين أبناء الجالية المصرية.