بالصور.. 10 مشاهد مختلفة في صباح أول أيام عيد الأضحى

عيد يختلف عن كل عيد، فلا إغلاق تام ولا فرحة كاملة، إنما كل الأجواء مستترة في ظل الإجراءات الاحترازاية وخطة الحكومة للمعايشة حيث يأتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، في ظل انتشار فيروس كورونا المسجد دون مساجد عامرة بالمصليين ولا شوارع مزدحمة إلا على استحياء في بعض المحافظات، ولا مظاهر من مظاهر العيد إلا انتشار اللحوم والأضاحي.

ومع صباح عيد الأضحى المبارك رصدت "الوطن" أبرز 10 مشاهد للعيد في المحافظات من التزام واحتفال وإجراءات احترازية في ظل فيروس كورونا المستجد:

بعض المخالفات من مسجد السيدة نفيسة

وقع الاختيار على مسجد السيدة نفيسة من وزارة الأوقاف، لنقل صلاة عيد الأضحى منه بعدد محدود من العاملين بالأوقاف وتقتصر بقية المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين.

وقالت غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف، إن المصليين الذين أدوا صلاة العيد بجانب السيدة نفيسة لم يكونوا بحسب المسجد بل بعيدين في الشارع، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية كانت متواجدة بكثافة في حيز المسجد ولم تسمح بأي مخالفة، منوهة بأن الصور المتداولة بعيدة عن حيز المسجد والوزارة ليست مسؤولة عنها.

صلاة عيد الأضحى من مسجد الفتاح العليم

في ظل وقف صلوات العيد بالمساجد نقلت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

انتشار شرطي مكثف لتأمين المواطنين في عيد الأضحى

نشرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، منذ ليلة أمس، قواتها ضمن إجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

ومنعت الأجهزة الأمنية صباح اليوم، انتظار المركبات بطرق الكورنيش بجميع محافظات الجمهورية، حيث جرى رفع المركبات المتواجدة بتلك الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. كما جرى نشر قوات أمنية بالمناطق التي يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين، للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات.

الانتهاء من الإجراءات الصحية في المجازر

قال الدكتور مصطفى رمضان مدير عام مجزر البساتين، الانتهاء من الإجراءات الصحية بتنظيف العنابر والأرضيات والتطهير الشامل للمجزر من الشوارع المحيطة والعنابر للمجزر، أمس.

وقال خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلاميتين، هدير أبو زيد وإيمان منصور، على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، إنّ المضحين بدأوا بالتوافد صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك على المجزر، وأوضح أنّه جرى وضع الأضاحي فى الأماكن المخصصة لها استعدادا للذبح، وهناك بعض الجمعيات الخيرية متواجدة، وجرى توفير عدد من المنابر المتخصصة في ذلك، إضافة إلى وجود عنابر احتياطية حال زيادة عدد المضحين.

وزير التموين يتابع توافر اللحوم والسلع في الأسواق خلال عيد الأضحى

ترأس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين، والتي جرى تشكيلها لمتابعة أعمال المنشآت التموينية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود، للاطمئنان على انتظام العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وترفع غرفة العمليات المركزية تقريرًا لحظيًا بالموقف التمويني والرقابي في محافظات الجمهورية كافة.

وشدد المصيلحي على توافر جميع اللحوم الحية والطازجة والمبردة والمجمدة بجميع الشوادر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تعمل المجمعات يوم الوقفة وأول أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم، فضلا عن توافر السلع الأساسية وتشمل (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، المسلى، الدواجن، الأسماك، الفول، وغيرها من السلع الأساسية، واستمرار البيع بفروع جملة رئيسي على مستوى الجمهورية لتوفير السلع.

في المنيا.. غلق جميع المساجد في العيد وبث التكبيرات عبر الإذاعة

أعلنت مديرية أوقاف المنيا، عن التزام المساجد بكافة التعليمات الصادرة بشأن صلاة العيد وعدم إقامتها في أي مسجد أو ساحة، والاقتصار على إذاعة التكبيرات من خلال مكبرات الصوت عبر الإذاعة.

وجه الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، رؤساء الأقسام الدعوية بالمديرية ومدير الدعوة الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين بمتابعة الإدارات وعمل غرفة عمليات بكل إدارة وبكل قرية يكون بها مركز كتجميع لجلود الأضاحي للتصرف فيها وفق ما نُشر على موقع الوزارة بالتنسيق بين كل إدارة ولجنة غرفة عمليات المديرية والوزارة.

في أسوان.. الأوقاف تبدأ ذبح الأضاحي بأسوان عقب صلاة العيد

بدأت عملية ذبح أضاحي الأوقاف بمجزر أبي سنبل، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، تحت إشراف كامل من فريق عمل إدارة أوقاف (أبو سمبل) التابعة لوزارة الأوقاف، وبمشاركة الطب البيطري ووزارة التموين.

وتواصل وزارة الأوقاف تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق سواء من خلال خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف)، أو الدفع مباشرة في أحد فروعها، علمًا بأنّ قيمة الصك فقط 180 جنيه.

في جنوب سيناء.. الأوقاف تشيد بوعي المواطنين في أول أيام عيد الأضحى

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن جميع مساجد المحافظة بكافة المدن التزمت بقرار الإغلاق وأذاعت تكبيرات وصلاة العيد عبر إذاعة القرآن الكريم، لافتا إلى أنه لم يجر رصد أي خروقات خلال فترة صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المساجد والوقوف على مجريات الأمور أول بأول، كما جرى التنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة مناطق إقامة ساحات صلاة العيد، لمنع المواطنين من الصلاة فيها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.​

في كفر الشيخ.. شوارع خالية من المعيدين بسبب كورونا

خلت شوارع وميادين محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، من المعيدين في أول أيام عيد الأضحى، والتزم المواطنون منازلهم تنفيذا للقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار مواجهتها لفيروس كورونا المستجد. فيما انتشرت قوات الشرطة في الشوارع والميادين وعلى مداخل المدن.

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزاره الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديريه، لم تتلق أي خروقات وأن جميع المساجد التزمت بتعليمات الوزارة فجر العيد، لافتا إلى أن المساجد نقلت تكبيرات العيد عبر الميكرفونات من الإذاعة مباشرة.

في الأقصر.. ذبح الأضاحي وتعليق البلالين واحتفالات في الشوارع

وفي الأقصر سيطرت على الاحتفالات طقوس ذبح العجول والخراف على أبواب البيوت والمساجد، وتعليق البلالين والزينة أمام المساجد، والشوارع وتخصيص مكبرات صوت لإذاعة تكبيرات العيد عقب انتهاء صلاة الفجر، فضلا عن احتفال الأطفال في هذا العيد سيكون في الشوارع حيث يأتي الاحتفال الأكبر هذا العام يأتي بعد يوم واحد من إعلان مستشفيات الأقصر لأول مرة تسجيلها صفر حالات كورونا أمس الخميس.