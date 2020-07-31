إقبال على مجازر جنوب سيناء في أول أيام عيد الأضحى

شهدت المجازر الـ7 بمحافظة جنوب سيناء، توافدا من المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إن العمل بالمجازر مستمر على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم وطوال أيام عيد الأضحى، وجرى تشكيل غرفة طوارئ لتلقي الشكاوى والعمل على سرعه حلها.

وأكدت مدير عام مديرية الطب البيطري، أنه جرى دعم جميع المجازر بعدد من الأطباء، نظرًا للإقبال على المجازر مع التأكد من توافر الكميات الكافية من الأحبار الخاصة بالأختام واتخاذ كافة الإجراءات للتخلص الأمن من مخلفات الذبح حفاظًا على البيئة، مع مراعات الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 ".

وأكدت أنه جرى شن عدد من الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم و القضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.