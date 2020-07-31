فيتنام تفرض قيود الحجر المنزلي بعد ظهور 45 إصابة جديدة بكورونا

جددت السلطات في فيتنام فرض قيود الحجر المنزلي، بعد تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، في أكبر حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بدء الجائحة في أواخر يناير الماضي.

ونقلت مجلة "تايم" الأمريكية عن وسائل إعلام فيتنامية، اليوم أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، لرجل يبلغ من العمر 70 عامًا، حيث توفي خلال فترة علاجه من أزمة مرضية في الكُلى في إحدى مستشفيات مدينة دا نانج وسط البلاد.وذكرت الوسائل الإعلامية أن 53 ألفا و760 شخصا على الأقل يخضعون منذ صباح اليوم للعزل في منازلهم أو مراكز الرعاية الصحية في محاولة للسيطرة على انتشار العدوى.

يُشار إلى أن السلطات هناك تعمل بوتيرة سريعة في سبيل احتواء انتشار الفيروس في مدينة دا نانج، التي تعد أهم الوجهات السياحية الشهيرة في فيتنام، حيث يقصدها الآلاف من السياح الذين يقضون عطلتهم على شواطئها الخلابة.